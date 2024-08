Tark Tartu Teadlased panevad bakterid ravimijääke hävitama

Tartu ülikooli keemiainstituudi teaduri Ivar Zekkeri käes on pudel, mis sisaldab reovees leiduvat 30 ravimi jääki. Neist tuleb vabaneda, sest on ohtlikud loodusele ja inimesele.

Heaoluühiskonnas mängivad ravimid inimeste elus üha olulisemat rolli, mistõttu on reovees varasemast rohkem ravimite jääke. Seda lausa nii suurel hulgal, et Euroopa Liit on teinud vastava ettekirjutuse, mis kohustab kõigil liikmesriikidel ravimeid ja teisi ohtlikke aineid 2035. aastaks praegusest tõhusamal viisil käidelda.