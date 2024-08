Eestlastest tudengitele muutub korteri üürimine järjest kättesaamatumaks

Ühiselamute tubade hinnad jäävad Emajõelinnas vahemikku 80-400 eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes kümme protsenti kallimad. «Peamine hindade tõstmise põhjus on järjest kallinevad hooldus- ja halduskulud,» selgitas Tartu üliõpilasküla majutusjuht Maie Pavljuk. «Siiski katsume hoida joont, et ühiselamud oleks üüriturust soodsamad, praeguse elukalliduse juures on ühiselamud kuum kaup.»