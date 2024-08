Berk Vaher: tunne, et sind vajatakse ja hinnatakse

On äärmiselt vajalik, et need sündmused ei keskenduks vaid kohalikele muredele, vaid asetaksid need globaalsesse konteksti, samal ajal üleilmsetele probleemidele kohalikke lahendusi välja töötades. Anda igaühele võimalus olla ära kuulatud ja saada osaks lahendusest, luua inimestele tunne, et neid vajatakse ja hinnatakse – need on kandvad ellujäämise kunstid.