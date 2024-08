PILDID Karlova vana koolimaja sai järje peale, muist linna koole karjub endiselt remondi järele

Lina tänaval asuva 1925. aastal ehitatud koolimaja uuendamine on lõppenud. Suure töö käigus ei unustatud ära ka vanu detaile: keldrikorrusel on paljastatud maakivist sein, ruumidel on ajaloohõngulised puitaknad, üldruumide põrandatel parkett ja trepikojad jäänud muutmata.