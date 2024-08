Kohtus jätkus ärimehe kirjavahetusega tutvumine

Kogu süüasi seisneb selles, et Tartu linnavalitsusel oli eelisõigus osta aktsiaseltsilt Riigi Kinnisvara (RKAS) Kuperjanovi 9 asuv endine ERMi näitusemaja, mida vanemad tartlased teavad ka raudteelaste klubina. Väidetavalt loobus linnavalitsus ostuõigusest toonase abilinnapea Priit Humala kallutusel. Hoone ostis üliõpilaskorporatsioon Sakala, mille liige on ärimees Parvel Pruunsild. Pruunsild ja Humal on seotud erakonna Isamaa kaudu, esimene on selle suurtoetaja ja teine liige.