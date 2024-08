Ihaste rahvas muutis kurssi ja peab täna linnaosa päeva sportlikult

Ihaste päeva peetakse kaheksandat korda, kuid see ei tähenda, et see ei saa olla uudne ja nii on selle programm täidetud võrdlemisi aktiivse tegevusega. «Tahtsime, et see päev kõnetaks rohkem ka noori vanuses 10–18 aastast, sest laadapäevad on pigem väiksemate lastega külastatavad pereüritused,» selgitas Ihaste seltsi esimees Imre Lall.