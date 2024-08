Päästjad aitasid kodus kukkunud naist ning piirasid pinnasesse tekkinud augu

Teisipäeva hommikul kella kümne paiku märkas tähelepanelik elanik, et Tartus Kalevi tänaval kutsub naaber abi. Läbi ukse rääkides selgus, et kodus oli kukkunud 78-aastane naine ja juba öö otsa abitult põrandal lebanud. Päästjad avasid ukse jõuga ja lasid kiirabitöötajad patisendi juurde.

Päästjad soovitavad liikumisraskuste või terviserikke ohuga inimeste kodu kukkumiskindlamaks kohandada, milleks saab nõu küsida sotsiaalse hooldusabi spetsialistidelt. Kodus ringi liikudes on kasulik telefoni endaga kaasas kanda, et kukkumise korral saaks abi kutsuda.

Teisipäeva õhtul kella kuue ajal sai häirekeskus teate, et Tartus Raja tänaval on teele tekkinud paari meetri sügavune ja pooleteisemeetrise läbimõõduga auk. Päästjad piirasid äravajunud pinnasega ala ohutuslindiga, juhtunust teavitati veevärki, kes peab hoolitsema selle eest, et teekate saaks korda.