Suupäraseks saanud Süku surutakse prügikasti. Tartu kultuurikeskus saab uue nime

Siuru oli sada aastat tagasi kõige ägedam, nooruslikum, mässumeelsem ja avangardistlikum rühmitus Eesti kultuuris, põhjendas Tartu ülikooli kunstiajaloo lektor Tõnis Tatar. «See oli Pallase kunstiühingu ja kunstikooli kaasaegne. Pallase kunstikool ja galerii on täna Tartus täiesti olemas, miks mitte ka Siuru kultuurikeskus,» sõnas ta. «Siuru on minu meelest ka ilus sõna – suupärane, korraga murdeline ja moodne. Minu jaoks kõlab Siuru kultuurikeskus sama ilusti nagu näiteks Kiasma kunstimuuseum või Oodi raamatukogu Helsingis.»

Piret Tarto ütles, et tal oli algusest peale selline tunne, et kultuurikeskuse nimi peaks tulema «Kalevipojast» ja Eesti mütoloogiast. «Siuru-lind on müütiline lind meie rahvuseeposes. Kirjandusrühmituse nimena tähistab Siuru loomise rõõmu ja möödunud sajandi algupoole tärkavat eesti kultuuri,» selgitas Tarto.