Arboristi sõnul oli puu silmaga nähtavalt kuivanud, pruunikate lehtedega ja elujõetu võraga. «Kaalume iga puu puhul eraldi, kas seda on vaja raiuda või mitte. Selleks kasutame ka näiteks Google Mapsi tänavavaadet, et võrrelda puu elujõulisust eelmiste aastatega võrreldes. Konkreetse pärna puhul pidime teema selle raske otsuse, et see langetada,» ütles ta.