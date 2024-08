Majanduse kehvast seisust hoolimata kerkib suur hulk uusi kodusid

Raadiraja elamukvartal Enni tee ja Raadiraja tänava ristmiku lähedal sai möödunud nädalal nurgakivi, kuid ühe maja esimese korruse seinad on juba püsti. Kokku ehitatakse järgneva nelja-viie aastaga kvartalisse kaheksa kortermaja ligi 240 korteriga, kuigi elamiste arv võib töö käigus muutuda. Raadiraja elamukvartal on projekteeritud selliselt, et majade vahele jääks võimalikult palju rohelust, looduslikke künkaid ja kraave.