Ülikoolilinnas sättis fotonäituse üles prantslane, kes ei suuda kuidagi Eestist eemal püsida

Need on mõned näited prantsuse fotograafi ja režissööri Raphaël Gianelli-Meriano (47) töödest, mida saab augusti lõpuni näha Tartus Jakobi galeriis näitusel «Kirjad Eestist». Kõik näitusele seatud fotod on ta jäädvustanud Eestis viimase kahekümne kahe aasta jooksul. Selle ajaga on fotograaf siin käinud pea igal aastal.