Tapmisähvardustest hoolimata seisavad LGBT+-inimesed ka heteronaiste õiguste eest

LGBT+-kogukonna üks eestvedajatest ja ürituste korraldaja Keio Soomelt teadis juba noorena, et on gei. Vanemate ja sõprade toel tuli ta nii-öelda kapist välja teismelisena ja on elanud homoseksuaalsena. Soomelt tunnistas, et kogu teekond läks tal väga ladusalt just tänu lähedaste toetusele.