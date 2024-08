Kelly Olesk: nii võiks olla iga päev

Mägi kukkumine finaaljooksu viimasel tõkkel lõi tunded eriti lakke – saab see tõesti olla võimalik, et meie üks stabiilseimaid sportlasi kukub esimest korda tõkkel just nii olulisel hetkel?! Ometi tuleb tunnustada Mägi visadust sörkida finišisse, mitte sirgjoones riidehoidu. Olla maailma seitsmes mees pole häbiasi, talle kuulub au ja uhkus.