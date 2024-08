Mart Kivastik: reis Kundast Tartusse

Kui mina Kundasse jõudsin, oli linn inimtühi, vaid tehas kõrgus üle linna nagu tumm Džomolungma. Ei tulnud häält ega tossu. Üks kohalik tädi, kes rääkis mingi laheda Kunda aktsendiga eesti keelt, ütles, et veerand töötajatest on siiski alles, aga klinkrit nad enam ei tooda. Aga mis siis ikka, mis lännu, see lännu.

Muu on enam-vähem ju alles, kolmekorruselised majad tänavate ääres, mitte ilusad, mitte väga inetud, majad nõukogude lapsepõlvest. Kõik meenutab veidi Paldiskit, meremeeste linna. Kundas on ju sadam ning laiad tänavad uue asfaldiga, aga ilma autodeta. Ja vanakraamipood, mis pidi olema otsast otsani Hiina portselani täis, ja see ei maksa midagi! Poe asukohta teavad vaid kohalikud. See on peidus nagu MacKenna kuld.