Ukraina sõda keeras kaitseinvesteeringud pea peale, üsna varsti näeme selle tulemusi

Kiirus ja kohanemisvõime on märksõnad, mida riigi kaitseinvesteeringute keskuse Lõuna portfellijuht Peeter Karja oma töös oluliseks peab. Tänu kiirusele ja kohanemisvõimele kerkivad ka kaitseväe Raadi linnakus sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse seinad.

Kaitseväe Raadi linnakus kõrgub praegu kaugele paistev tornkraana, mis on seal moodsa sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ehitamiseks. Samal ajal saab sealt paarisaja meetri kaugusel viimast lihvi haldushoone, samuti valmib õppehoone. Kogu see suur ehitus Raadil algas pärast Venemaa suurt sissetungi Ukrainasse. Kas selline rutakus on end ära tasumas?