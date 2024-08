Tartu saab uue arengukava. Nüüd on viimane võimalus sõna sekka öelda

Mis see arengukava on?

Arengukava paneb paika linna arengusuunad ja sätib prioriteete, et linnaelu areneks tasakaalustatult, tartlaste elukvaliteet paraneks ja Tartu oleks atraktiivne ka külalistele. See on justkui teekaart, mis aitab linnavalitsusel tegevusi planeerida ja ellu viia, sest seob omavahel unistused ja vajadused (visioon), sihtmärgid ja -kohad (strateegilised eesmärgid) ning igapäevaelu (tegevused). Ilma selleta ei saaks me jälgida, kas liigume õiges suunas ja see on ka abivahend valikute tegemisel.