Anita Trink üllatab Promenaadiviies käijaid ofortide ja linooliga

Endisesse Teaduse raamatupoodi peitunud kultuuriklubi Promenaadiviis pakub meile kuulata kontserte, vaadata näitusi ja tunda mõnu luuleõhtutest. Anita Trink on nüüd üllatanud klubis käijaid 19 ofordi ja ühe oivalise linooliga. See on näitus «Unistus igavesest ilust».