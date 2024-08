Kunstnik Kairo: pane mind tähele, jäta mind rahule!

Kuigi lugudel on enamasti algus, keskpaik ja lõpp, tahaksin seekord alustada lõpust. Haki galeriis Kairoga kohtumisest jäi mu pähe kõmisema ja südamele sügelema kunstniku väljaöeldud lause: «Ma tahan, et mind jäetaks rahule, ja samas tahan, et mind pandaks tähele.» Küllap on see nii mõnegi loomeinimese sügavaim soov: luua rahus, aga leida kiitust ja imetlust.