Mihkel Lees: mida toob uus koalitsioonilepe eakatele ning puudega inimestele?

Uuest valitsusest ja koalitsioonileppest on viimastel nädalatel palju räägitud. Eriti palju rahandusest ja majandusest. Riigi rahandus ei ole korras. Headel aegadel on kogumise asemel jõudsalt kulusid kasvatatud, kriisid on majandust räsinud ning Venemaa naabriks olek sunnib meid erilise hoolega panustama riigikaitsesse – see ei ole aga kaugeltki odav.