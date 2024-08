Tiia Kõnnussaar: me selgelt räägime ebamääraselt

Keel ümbritseb meid kõikjal, piltlikult öeldes ujume keeles nagu kalad vees. Küllap pole liialdus väita, et ümberringi kõneldaval ja kirja pandud keelel on otse või kaude mõju me kõigi eluolule. Teate küll seda pisut kulunud lugu, kus valesse kohta pandud või panemata jäänud komast saab elu ja surma küsimus.