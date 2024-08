Mustvee lähistel põles elumaja, Ulilas saun

Laupäeva õhtul kella viie ajal said päästjad teate, et Lohusuu alevikus on teele murdunud puu, mis on purustanud elektriliinid. Päästjad leidsid eest üle kahe sõidurea kukkunud puu ja katkised tänavavalgustuse juhtmed. Puu ja juhtmed eemaldati teelt.