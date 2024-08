INTERVJUU Nobeli preemia pälvinud rahuorganisatsiooni saadik: Eesti alahindab oma rolli tuumaküsimustes

Setomaal nädalavahetusel peetud Treski muusika- ja inspiratsioonifestivalil astus üles ameeriklane Seth Shelden, kes on 2017. aastal Nobeli rahupreemia pälvinud organisatiooni ICAN ehk International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (eesti keeles rahvusvaheline tuumarelvade kaotamise kampaania) õigusnõustaja ning saadik Ühendatud Rahvaste Organisatsioonis (ÜRO). ICAN pälvis maineka autasu tuumarelvade keelustamise leppe (inglise keeles Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) väljatöötamise eest.