PILDID Politsei tabas hiphopifestivali esimesel päeval viis alkoholijoobes ja kuus narkojoobes autojuhti

Elvas algas reede õhtul juba 18. korda peetav hiphopifestival. Kuna see üritus on aastate jooksul silma paistnud arvukate korrarikkumiste poolest, on politsei seal kohal lisajõududega. Ja õigusega, sest festivali esimene päev ja ööd tõid korrakaitsjatele parasjagu tööd.