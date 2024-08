Maaülikool pikendas osa magistriõppekavadele kandideerimise aega

Avatud sisseastumiskonkurss kestab lõppeva nädala reedest tuleva nädala neljapäevani, mil viimane aeg avalduse saatmiseks on kell 15. Ka ei saa avaldust saata igal erialal õppima asumiseks, vaid valikus on kaheksa magistriõppekava.

Eesti maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnas, et pikendatud kandideerimisaeg mitte ainult ei anna võimalust täita tühjaks jäänud õppekohti, vaid on hea võimalus hilistele otsustajatele. «Meie kogemus on näidanud, et palju inimesi teeb otsuse jätkata haridusteekonda magistriõppes alles pärast suvepuhkuse lõppu,» selgitas ta.