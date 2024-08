Suures uputuses kannatanud autode omanikud võivad kindlustusrahata jääda

Teguri tänaval Tartu Autotehniku nimelises töökojas tõdes remondimees Raimo Zirk, et mitme üleujutuses kannatada saanud autoga on tema poole küll pöördutud, kuid veekahjustustega masinaid ta pigem remontida ei taha võtta, sest muid töid on ees piisavalt ning vesi on salakaval ja tülikas vaenlane.