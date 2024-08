Hiphopifestival toob kohale legendid

Elvas peetav hiphopifestival on meelt mööda just nooremapoolsele publikule, kes aga alati ei taha seadusest kinni pidada.

Täna algab Elvas räppmuusikaaustajate aasta oodatuim pidu, juba 18. hiphopifestival. Kohale on kutsutud meie selle ala parimad, nagu Nublu, 5Miinust, A-Rühm ja ka Rootsi räppansambel Loop­troop Rockets. Lisaks menukatele esinejatele on üritusel, kus varasematel aastatel on probleeme olnud korrarikkumistega, kohal ka politsei lisajõududega.