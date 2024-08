13-aastane vabavõitleja pälvis noorte MMilt pronksmedali

Raul Soosaar võttis mõõtu U14 arvestuses ning kuni kuni 52 kilogrammi kaaluklassis. Tal tuli vastu astuda kolmele vastasele, kellest ühe ta võitis, teine andis loobumisvõidu ning kolmandas kohtumises tuli tunnistada hilisema maailmameistri paremust. See seeria andis talle pronksmedali.

Tegemist oli noore vabavõitleja esimese rahvusvaheliselt tiitlivõistluselt võidetud medaliga. Seejuures on tema võidetud pronks ka eestlaste selle aasta esimene noorte tiitlivõistlustelt saadud pjedestaalikoht.

Saavutusega kaanes aga kurioosne olukord: Raul Soosaar ega tema treener Ott Tõnissaar ei osanud medalit oodata ega teadnud seda ka minna vastu võtma. Medalist said nad teada õhtul, kui vaatasid finaalide ja autasustamise otseülekannet. Siis teatas ühtäkki õhtujuht Raul Soosaare kaalu tseremoonia eel, et «Eesti tiim pidi kahjuks lahkuma».

Kuid mõistagi jagus treeneril ka kiidusõnu, sedapuhku oma medalistist hoolealusele. Raul Soosaare nelja aasta pikkust sportlasteed tutvustas Ott Tõnissaar seiklusrohkena ning sellele on jäänud nii magusaid võite kui ka kibedaid kaotusi.

«Aga üks on olnud alati kindel: Raul on kogu selle aja olnud trennis kohalkäimiste esirinnas. Medal oma elu teiselt MMilt on kena trofee säärasele sihikindlusele ja jäärapäisusele, selle kõige paremas mõttes!» tõdes Ott Tõnissaar.