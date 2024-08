Nagu sügisel: Emajõe veetase tõusis uputusega korralikult

Kui erakordne selline tõus on? Keskkonnaagentuuri peaspetsialist Sandra Loo sõnul see teab mis märgiline pole. «25 sentimeetrist veetaseme tõusu 24 tunni jooksul on Emajõel ette tulnud ka varem, lisaks sademetele ka jää tõttu,» selgitas ta.