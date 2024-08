TOPELTINTERVJUU Tartu Uus Teater pakub Narva-Jõesuus viis päeva kultuurilisi protseduure

Kuidas tekkis mõte teha «Hungerburg 2024» ehk viiepäevane kultuuri kobarsündmus, miks just Narva-Jõesuus ja miks peamiselt sealses Mereranna puhkekodus, mis juba hea mitu aastat on tühjalt seisnud?

Ivar Põllu: See tekkis kahe idee kokkupanemisel. Esiteks – suured suvelavastused on lahedad, palju inimesi tuleb kokku ja pole võimatu, et teenitakse tulu, mille abil talvel elada. Samas on suured suvelavastused tüütud ja ettearvatavad. Suur mass, mikrofonid, kõlarid, midagi ei näe, halb ilm, kole lavakujundus. Tihti, aga mitte alati, muidugi.