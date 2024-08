VAATA PILTE KGB kongid on suletud, ajaloolisi koridore täidab pahkluudeni ulatuv vesi

Muuseumis üle kümne aasta töötanud administraator Gerli Põder juba aimas eile hommikul tööle suundudes, et keldris võib teda ees oodata uputus. «Viimastel aastatel on meil aastas tavaliselt paar sellist juhust,» tõdes Põder. «See oli küll teada, aga kurvaks tegi see ikka – kohast on kahju!»