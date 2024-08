TARTUFFI FILM Köisraudtee gondlid eraldavad ja seovad kaht naist

Ilmselt tuleb meil sõnaga gondel silme ette Veneetsia aerupaat. Filmi «Gondel» kontekstis tähistab see sõna aga köisraudteel orgu ületavat sõidu- ja vajadusel kaubaruumi. Aeruga paadile hoogu lükkava gondoljeeri asemel on vormis saatja, kelle põhiülesanne on jälgida, et uksed oleksid kenasti kinni ja keegi või miski õhus välja ei pudeneks.