Tartuffi film Misha, Jake ja vastutuse võtmine oma elu eest

Misha ja Jake on peategelased tavatus armastusloos.

Misha on noor naine, kes peagi saab 30-aastaseks, Jake tähistab filmis oma 18. sünnipäeva. Üks juhuslikult selga tõmmatud T-särk paneb aga noormehe arvama, et Misha on tema eakaaslane. Misha, kellele Jake tundub sümpaatne ja tema tähelepanu täitsa meeldiv, ei tõtta seda eksitust parandama.