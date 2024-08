Elu ise Hoidisemeister Mari Leoveri aias kasvavad tavalised köögiviljad, aga purki jõuavad hõrgutised

Kõrveküla maanaiste seltsi Miina ja raamatuklubi liige Mari Leover on oma retseptidega kodukohas kuulus. Ehkki ta ise ajab tagasi ja püüab jääda tagasihoidlikuks, on seltsi ruumi seintel mitmed tunnistused, mis räägivad vastupidist – Olustvere hoidistemessil on just Mari Leoveri hõrgutised pärjatud mitmete tiitlitega.