Luunjas kõlab kontsert Eesti klaveri ülistuseks

Helilooja-klaverimeister Aleksander Läte on nimetanud klaverit pillide kuningannaks. See kuninganna on juba 315 aastat olnud kultuuritaseme üks peegeldajaid ja Eesti on selles kindel osaline olnud 245 aastat. Nii palju aega tagasi valmisid siin esimesed klaverid.