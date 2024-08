Tartu ülikooli kliinikumi Maarjamõisa haigla A-korpuse töötajad teevad endast kõik, et töö saaks võimalikult kiiresti normaalses rütmis jätkuda.

Täna hommikul kella poole üheksa ajal kulmineerus Tartus tugev vihmasadu, mille tõttu jõudis palju vett Tartu ülikooli kliinikumi Maarjamõisa haigla keldrisse ja A-korpusesse. Praeguseks on teada, et uputus jõudis nullkorrusel asuvasse sterilisatsiooniruumi, mille tõttu on plaanilised operatsioonid, mitmed uuringud ja protseduurid peatatud.