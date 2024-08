Linnapea Urmas Klaas: kriisikomisjon töötab, kliinikumi saadame vabatahtlikud pritsimehed

«Meil on vabatahtlike pritsimeestega väga hea koostöö ning nemad lähevadki nüüd kliinikumile appi,» ütles Klaas. «Mis puudutab linna äravoolusüsteeme, siis veevärgil on selleks olemas oma pumbad, millega nemad toimetavad.»

Lisaks on tööle pandud ka Tartu linna kriisikomisjon. «Veevärk tegeleb oma ülesannetega, linnamajandusosakond oma ülesannetega, niisamuti avalike suhete osakond – kõigil on vastavalt kriisiplaanidele oma ülesanded ning need plaanid on täna ka töösse pandud,» kinnitas Klaas.