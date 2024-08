TARTUFFI FILM Maagiat leidub isegi mustvalges maailmas, kui sellesse uskuda

Niisugustel puhkudel olen lootnud kogu hingest, et põhjus ei ole selles, et lavastaja arvates annab mustvalge filmilint tema teosele juba eos mingil maagilisel viisil kõrgema kunstiväärtuse. Et see ei ole lihtsalt mingi poos. Minu suureks rõõmuks on «Päiksetõus Amazonases» film, mille mustvalge tonaalsuse valimiseks on lavastaja Marcelo Gomesil olnud täiesti arusaadavad põhjused ja eesmärgid.