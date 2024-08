Politsei nabis kinni Tartus kaamerapilti jäänud majavargad

Ringkonnaprokurör Silva Rood kinnitas, et õiguskaitseasutused pingutavad selle nimel, et tuvastada ja võtta vastutusele varguste toimepanijad. «Prokuratuur ja politsei hoiavad silma peal, mis kuritegusid piirkonnas toime pannakse ning kes on need potentsiaalsed kurjategijad, kelle tegevus võib riivata kogukonna turvatunnet. Kui näeme, et tegutsemas on elukutseline varas, kes on süsteemselt, mitmel korral vargil käinud ning kes sellega kogukonna turvatunnet mõjutab, keskendume just temale,» sõnas Rood.