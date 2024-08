Vorstilehter ja Riga võrr – mida kõike Raadil laadalt leida võis

Jõhvist tulnud Urve Raudhein kinnitas, et hommikul kohe võeti ära Žiguli ja Moskvitši osasid. Aga päeva edenedes tõmmati prooviks lõõtsa ja ka nõusid vaadati, märke, plaate ja vanu pudeleid küsiti.

Kaasas on tal isevärki kast, põhjalaudades pulgad turritamas. Milleks, ei mõtlegi välja. Tuleb välja, et kuuseistikutele istutusaukude mulda vajutamiseks.

«Elus esimest korda olen vanavaralaadal müümas. Kaup on oma majast ja ämma majast,» Ütles Raudhein. «Pisiku sain sellest, et suvel käisin Alatskivi laadal. Siis mõtlesin, et miks mitte proovida.

Platsi ühes servas on väljapaneku vanaautode rivi, teises uhkeldab traktor. Riga võrre erinevas kulumisastmes oli müügil lausa mitu.

Illar Tõlgo Tartust on vilunud laadamüüja. «Mitte igal, aga Paunvere ja Küüslaugu ja Hansalaat, need käin ära. Siin võiks täna rahvast natike rohkem olla,» ütles Tõlgo. «Ega siin ei saagi aru, mida täpselt otsitakse. Küsitakse imeasju, mida ei olegi pakkuda, näiteks riidega küünlajuhet. Mul on küll muidu igasugu vanu asju, on võtmeid, on lambiklaasid, no ikka seinast seina.»

Katrin Talu ütles, et ei ole suurem laadal käija, aga siis selgus, et kohale on ta sõitnud Raplast. Seejuures kindla mõttega, ta otsib nukkusid.