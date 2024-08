Galerii Autovabaduse puiesteele sätiti kultuuripealinna suvepidu

«Kui mõelda Tartu ja Eesti ajaloole, tundub mulle lausa ilmvõimatu, et väike Eesti ja Tartu on traditsioonide, kultuuride ja keeruliste ajaloosündmuste ristteel ellu jäänud,» rääkis lavastaja Tanel Jonas. «See on erakordne, et Tartu koos Lõuna-Eestiga on kasvanud jõulise visiooniga kultuurimõtte kandjaks, Euroopa kultuuripealinnaks.»