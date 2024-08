Hiinalinna ime - parklast kadus viimanegi romu

Tartu Postimees kirjutas 2022. aasta kevadel, kuidas parklas on seitse sõidukit, mille puhul võis vaatluse põhjal hinnata, et need ei ole päris tükil ajal liikunud: pole rattaid või rehvides õhku või on olulised tükid auto küljest ära kukkunud või kasvab tuuleklaasil sammal ja lössis rehvil muru.