Värske podcast Suur kiirus, konarlik kõnnitee ning hulljulged noored: pole ime, miks tõukeratturid õnnetustesse satuvad

Vestlus on ajendatud reedel Tartu Postimehes ajakirjanik Kelly Oleski sulest ilmunud uudisest «Kukkunud tõukeratturid annavad lõualuukirurgidele palju tööd». Näiteks tuleb loost välja, et sel aastal on transpordiameti andmetel Tartu- ja Jõgevamaal ainuüksi tõukerattaga liiklusõnnetustes viga saanud 22 inimest.