Vivita leiutamislabor pakub Tartu noortele maailmapildi avardamiseks nutikaid ülesandeid

Esimesel nädalal on noortel võimalust arendada oma sotsiaalseid oskusi, mõista üksildust ja leida lahendusi sõpruse ja empaatia kaudu. Partnerid on Tartmus ja Peaasi, kes loovad toetava ja hariva keskkonna. Inspiratsiooniks tulevad Sõbrapinki tutvustama autorid Johanna ja Karolin ning osalejatel on võimalus tutvuda näitusega «Viltuse maja saladused».