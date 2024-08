Tark Tartu Kukkunud tõukeratturid annavad lõualuukirurgidele palju tööd

Väljakukutud hambad, murtud või paigast nihkunud lõualuud ning kildudeks lõualiigesed on Tartu ülikooli kliinikumi näo-, suu- ja lõualuukirurgidele tavapärane vaatepilt. Kui üksjagu kukkumisi on ka talvel libedaga või purjutamisega seotud, siis valdavalt vajavad kirurgilist sekkumist just tõukerattaõnnetuses kannatanud.