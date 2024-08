VAATA PILTE Päevinäinud puitmaja saab tagasi oma torni

Emajõe ääres Liiva tänava alguses on juba aastaid seisnud lagunenud ja viltu vajunud puitmaja. Nüüd puhuvad Liiva 2 kinnistul muutuste tuuled: viimased kaks nädalat käivad selles majas renoveerimistööd ning veidi vähem kui aastaga on kavas taastada see enam kui saja-aastane hoone.