Vahur Kollom: demokraatia areng või stagnatsioon

Koalitsioonileping kui valitsuse järgmiste aastate tegevusplaan pidi andma vastuse paljudele küsimustele. Leping ise on saanud juba üksjagu kriitikat, kuid siiski möönan, et riigikaitset, Eesti kaitsetööstuse arendamist ja haridust puudutavad punktid väärivad tähelepanu. Iseküsimus on, kuidas ja milliste vahendite arvelt seda kõike finantseeritakse.