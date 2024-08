Pubiomanik: juuli teine pool kukkus täitsa ära, inimesed hoiavad kokku

Eile lõunaajal oli päike pilve taga ja kiskus vihmale ning ehk seetõttu olid Raekoja platsi kohvikute ja pubide terrassid pigem tühjavõitu. Kuid Irish Embassy pubist toodi selle vaatepildi selgituseks teinegi põhjus. «Juuli teine pool kukkus täitsa ära ja päevapakkumiste arvelt on näha, et inimesed on hakanud kokku hoidma,» tõdes pubi omanik Märt Meesak.