Tartus külaliskorteri broneerinud inimene viis endaga teleri kaasa

Prokuratuurile teadaolevalt sai Filosoofi tänava külaliskorterisse siseneda kontaktivabalt ehk broneerida veebi teel ning võtmed kätte koodi abil ukse juurest. «Kui pärast broneeritud majutust läks koristaja korterisse koristama, avastas ta, et varastatud on teler, digiboks, seinakinnitus ja teleripult. Kahju on 422 eurot,» kommenteeris prokuratuuri nõunik Lisanna Männilaan.