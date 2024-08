Confido avas Tartus hambakliiniku

Confido eesmärk on toetada Eesti inimeste tervist ja tervisekäitumist. «Lisaks Confido Tartu Raatuse kliinikus pakutavale üld- ja eriarstiabile ning kirurgilisele ravile saab Confido nüüd pakkuda veelgi laiemat valikut tervishoiuteenuseid Tartu ja Lõuna-Eesti patsientidele,» selgitas Confido meditsiinijuht ja juhatuse liige Rauno Pukonen.

Hambakliinikus pakutakse terviklikku hambaraviteenust täiskasvanutele ja lastele alates ennetusest kuni keerukamate protseduurideni välja. «Teenuste valik on koostatud selliselt, et kõik hammaste tervisega seonduv oleks võimalik kätte saada ühest asukohast. Kuna hammaste tervis on väga oluline osa patsiendi üldtervisest, siis kaasame vajadusel raviprotsessi Confido eriarste,» ütles Confido Tartu hambakliiniku juht ja hambaarst dr Kristiina Liigant.