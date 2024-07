Military truck weekendil näeb uut päästetehnikat, rehvipõletamist ja kiirendusvõistlust

Osalejaid ootab ka üllatus. «Ma niipalju võin öelda, et külastajatel on võimalik näha päriselt, kuidas päästjad raskete masinatega nii-öelda päris olukorras tööd teevad. Kindlasti soovitan vaatama tulla,» jätkas Rohejärv.

Lisaks rasketele masinatele on kogupereüritusel palju tegevust lastele nagu näiteks batuudid ja võistlused, mis pileti ostnutele enam rohkem midagi maksma ei lähe. «Mingit eraldi piletit batuudi jaoks enam ostma ei pea. Lastele on üritusel kindlasti palju tegevust,» jätkas Marek Rohejärv.

Ürituse piletid on peakorraldaja sõnul soodsad, et võimalikult paljud pered üritusel osaleda saaksid. «Täiskasvanu pilet on kümme ja lastel veelgi odavamad. Perepilet maksab 25 eurot, mis on taoliste üritustega võrreldes väga odav,» kõneles Rohejärv. «Me ei pea vallale lennuvälja kasutamise eest renti maksma ja siis otsustasime pileti hinna võimalikult odava teha, et peredele ürituse külastamine üle jõu ei käiks.»